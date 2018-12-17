В Сочи внедорожник утонул в горной реке

Это произошло днем 16 декабря в селе Солох-Аул.

Видеозапись опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как внедорожник несет по течению, после этого он застрял и почти по лобовое стекло ушел под воду. По словам очевидцев, водитель и пассажир пытались спасти машину. Одного из мужчин потоком реки унесло на несколько метров, ему с трудом удалось выбраться из реки.

На помощь приехали два УАЗа и ГАЗ-66. Спустя некоторое время автомобиль вытащили из реки.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник