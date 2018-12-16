В Сочи внедорожник врезался в припаркованную иномарку, пострадали три человека

ДТП произошло 15 декабря в 18:30 на дороге Адлер — Веселое.

По предварительным данным, 40-летний водитель Mitsubishi Montero врезался в припаркованный у обочины справа автомобиль ВАЗ-21121. В результате пострадали три человека — водитель и пассажир отечественной легковушки, а также пассажир внедорожника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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