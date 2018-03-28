В Сочи вновь прошел коричневый дождь

Об этом 28 марта в социальных сетях сообщили жители курорта.

«Вероятно, в Сочи пришла новая воздушная масса, так как предыдущая уже сместилась — они не держатся на одном месте долго. Природа явления та же — песчаная буря в Африке», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани 23 марта прошел коричневый дождь. Он окрасил склоны горнолыжных курортов Красной Поляны в коричневый цвет. По данным синоптиков, цветные осадки связаны с песчаными бурями на севере Африки.

Спутники NASA установили причину желтых осадков на Кубани и в Европе.

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