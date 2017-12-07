В Сочи во время аварии пассажира выбросило из машины на дорогу

Авария произошла 6 декабря около 18:40 на Батумском шоссе в Дагомысе.

Запись момента аварии с камер видеонаблюдения опубликовали в социальных сетях. На ней видно, как ВАЗ-211440 из крайней правой полосы едет влево для разворота, пересекает при этом соседнюю полосу и двойную сплошную линию. В этот момент в него сзади на большой скорости врезается Opel Astra..

От удара автомобиль меняет траекторию движения, багажная дверь при этом открывается, на дорогу выпадает мужчина.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ОГИБДД УВД по Сочи, в результате аварии никто не пострадал. Мужчину на месте осмотрели медики, госпитализация ему не потребовалась. В отношении водителя составили административный протокол. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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