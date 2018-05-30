В Сочи во время ЧМ-2018 болельщиков будут возить три шаттла

На курорте во время чемпионата частично ограничат въезд автобусов и грузовых машин. Для болельщиков организуют специальные автобусные маршруты.

По данным администрации города, с 1 июня по 16 июля движение изменится в районе морского порта Сочи, где расположится фан-зона. Добраться до стадиона болельщики чемпионата мира смогут на автобусах № 57к, 57, 125, 125с, 135, а также шаттлах.

«Всего будут организованы три маршрута шаттлов. Это № S1 «Аэропорт Сочи — железнодорожный вокзал Сочи», № S2 «Железнодорожный вокзал Сочи — железнодорожный вокзал Олимпийский парк», № S3 «Аэропорт Сочи — железнодорожный вокзал Олимпийский парк». Проезд в дни матчей в них будет бесплатным, как и в общественном транспорте, следующем по спортивным маршрутам», — сообщили в мэрии.

Для частного автотранспорта будут организованы парковки общей вместимостью почти 4 тыс. машиномест. В радиусе пешеходной доступности от них находятся остановки городского пассажирского транспорта, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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