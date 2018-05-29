В Сочи во время ЧМ-2018 на открытых площадках выступят более 600 артистов

Участие в мероприятиях примут около 100 творческих коллективов.

Бесплатные концертные программы, объединенные лозунгом «Сочи встречает чемпионат мира 2018», пройдут на площади Искусств и на площади перед ЦУМом в центре города, в сквере на улице Ромашек и на площади перед ТРЦ «Мандарин» в Адлерском районе.

Акцент в программах сделают на культуру Сочи, где проживают представители более чем 100 национальностей. Например, выступят ансамбли грузинского танца «Метехи», армянского танца «Гарун» и образцовый музыкальный театр «Славяночка», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

В Сочи во время ЧМ по футболу проведут фестивали национальной кухни и болельщиков.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник