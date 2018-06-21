В Сочи во время ЧМ-2018 спасатели МЧС организовали турнир по мини-футболу

Десять сборных команд МЧС России, обеспечивающие в Сочи безопасность на чемпионате мира по футболу, организовали свой внутренний мини-футбольный турнир.

В соревнованиях принимают участие более 100 спасателей из Краснодарского края и Ростовской области. В турнире, который проходит с 14 июня по 4 июля на территории футбольной (тренировочной) площадки в Сочи, участвуют пожарные, сотрудники надзорных органов и органов управления МЧС двух регионов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В лучших традициях футбола определились победители группового этапа. Впереди у сотрудников ведомства борьба за победу в финале. Лидеру соревнований вручат кубок ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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