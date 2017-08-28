В Сочи во время ЧМ по футболу будут курсировать 70 пар «Ласточек» в сутки

Об увеличении электропоездов на этот период губернатор Кубани Вениамин Кондратьев говорил с президентом компании РЖД Олегом Белозеровым.

Встреча прошла в Правительстве РФ. Такое же количество железнодорожного транспорта выходило на маршрут и во время Кубка конфедераций. По мнению губернатора края, это схема оказалась достаточно эффективной и удобной для зрителей футбольных матчей. В свою очередь руководитель РЖД добавил, что компания готова предоставить дополнительные пары «Ласточек».

Также на встрече обсудили производство вагонов-термосов на заводе в Армавире. Этот образец уже занял первое место на конкурсе лучших инновационных разработок. По мнению Кондратьева, важно, чтобы такие вагоны были востребованы и предприятие было обеспечено заказами. По словам Олега Белозерова, РЖД поддерживает подобное производство на российском рынке.

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