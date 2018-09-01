В Сочи во время эвакуации пассажиров загоревшегося самолета скончался сотрудник аэропорта

Пассажирский лайнер ночью 1 сентября после посадки скатился в русло реки, произошло возгорание двигателя.

«Во время оперативных мероприятий в международном аэропорту Сочи, предположительно от сердечного приступа скончался один из его сотрудников. Международный аэропорт Сочи выражает соболезнования родственникам и близким. Семье будет оказана необходимая помощь», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся.

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