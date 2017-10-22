В Сочи во время фестиваля молодежи 500 человек привились от гриппа

Об этом 22 октября на пресс-конференции сообщил глава города Анатолий Пахомов.

«Ежедневно 42 бригады скорой помощи дежурили на территории проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов, это 24 машины и 12 пеших постов. Еще шесть бригад работали на прилегающих территориях. Одновременно на дежурство выходили 120 медиков. Порядка 500 человек воспользовались возможностью бесплатно сделать прививку от гриппа и пройти тест на ВИЧ», — сказал Анатолий Пахомов.

По его словам, во время фестиваля было зафиксировано 1,5 тыс. обращений к медицинскому персоналу. Тяжелых случаев среди них не было, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов собрал более 25 тыс. молодых людей из 188 стран мира. В закрытии фестиваля также принял участие президент РФ Владимир Путин. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что фестиваль молодежи — беспрецедентное событие не только для города, но и для всего края. Виталий Мутко назвал фестиваль молодежи в Сочи фантастическим. Фестиваль молодежи в Сочи посетили 67 тыс. иностранцев. Во время фестиваля молодежи в Сочи порядок охраняли 455 казаков.

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