В Сочи во время фестиваля молодежи организуют круглосуточный оперативный штаб

Все объекты города уже подготовили к проведению мероприятия.

Об этом сообщили на заседании организационного комитета фестиваля молодежи и студентов. В заседании приняли участие профильные ведомства и учреждения. Совещание провел заместитель главы Сочи Сергей Юрченко.

«Город провел мероприятия, направленные на подготовку медицинской и социальной инфраструктуры, обеспечение актуальных требований безопасности, благоустройство, праздничное оформление, подготовку гостиничной, инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры», — сказал Юрченко.

По итогам заседания он поручил ответственным руководителям организовать круглосуточную работу городского штаба. Его основная задача — оперативное выявление и принятие мер в случае возникновения нештатных ситуаций. По мнению замглавы курорта, операционная деятельность всех городских служб должна быть оптимизирована и осуществляться четко, согласованно и максимально оперативно, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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