В Сочи во время фестиваля молодежи порядок обеспечат 2 тыс. сотрудников полиции

На патрулирование улиц и туристических мест ежесуточно выходят более 200 сотрудников ППС.

Во время подготовки и проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи работают более 2 тыс. сотрудников полиции. Они обеспечивают охрану общественного порядка на прилегающей территории мест размещения участников мероприятия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Усилен контроль за несением службы патрульно-постовыми нарядами, в том числе приданных сил на территории обслуживания. Сотрудники ДПС проверяют дороги по маршрутам, входящим в планы проведения фестиваля. Чтобы минимизировать заторы в городе, осуществляется регулирование дорожного движения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи завершают подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Открытие на курорте пройдет 15 октября. Первые гости уже начали прибывать в Сочи.

В связи с проведением массовых мероприятий в рамках фестиваля жителям и гостям Сочи напомнили о пропускной системе при посещении приграничной зоны. В УВД по Сочи — правила полета беспилотников и малой авиации. В ГУ Росгвардии по краю — о запрете ношения оружия во время массовых мероприятий. В полиции — о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов.

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