В Сочи во время фестиваля молодежи порядок охраняли 455 казаков

Количество преступлений в Сочи во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов уменьшилось.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал, что наряду с полицией, безопасность и охрану общественного порядка на курорте дополнительно обеспечивали 455 казаков и 98 членов народной дружины.

«В Имеретинской низменности их [казаков] не было, они были по районам города. Также в охране общественного порядка совместно с полицией участвовали 98 членов народной дружины. За это время роста преступлений, даже самых мелких, не произошло. Наоборот, уменьшилось, потому что особое внимание было со стороны правоохранительных органов безопасности», — цитирует заявление Анатолия Пахомова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов собрал более 25 тыс. молодых людей из 188 стран мира. В закрытии фестиваля также принял участие президент РФ Владимир Путин. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что фестиваль молодежи — беспрецедентное событие не только для города, но и для всего края. Виталий Мутко назвал фестиваль молодежи в Сочи фантастическим. Фестиваль молодежи в Сочи посетили 67 тыс. иностранцев.

Вернуться на ленту

Источник