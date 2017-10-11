В Сочи во время фестиваля молодежи пустят дополнительные электрички

Дополнительные пригородные поезда будут курсировать с 14 по 22 октября.

Электрички, следующие в аэропорт, будут отправляться со станции «Сочи» в 10:04, 15:13, 17:36, 22:06, обратно — в 12:07, 14:01, 17:31, 20:55.

Пригородные поезда Сочи — Имеретинский Курорт будут отправляться с вокзала в 7:46, 8:46, 12:45, 13:11, 11:59, 16:54, 21:33, обратно — в 3:34, 6:23, 8:54, 15:56, 16:35, 17:57, 22:02.

Во время проведения фестиваля молодежи и студентов сократят маршруты следования электричек Туапсе — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — Туапсе, Имеретинский курорт — Лазаревская, Лазаревская — Имеретинский курорт, Туапсе — аэропорт «Сочи», Лазаревская — аэропорт «Сочи», аэропорт «Сочи» — Туапсе, аэропорт «Сочи» — Лазаревская, Горячий Ключ — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — Горячий Ключ.

В этот период изменят расписание пригородных поездов Сочи — «Роза Хутор», «Роза Хутор» — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — «Роза Хутор», «Роза Хутор» — Сочи, сообщает пресс-служба СКЖД.

С подробным расписанием электричек можно ознакомиться здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи завершают подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

В феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет с 14 по 22 октября. В Сочи открытие фестиваля молодежи пройдет 15 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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