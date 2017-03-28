В Сочи во время «Формулы-1» ограничат движение транспорта

В Сочи с 27 по 30 апреля во время проведения «Формулы-1» введут ограничение движения транспорта.

Оно будет действовать с 7:00 27 апреля до 23:00 30 апреля на следующих участках дорог: на улице Триумфальной перед стационарным КПП и перед отелем Tulip Inn, в районе заездов на станцию «Имеретинский курорт» с улиц Чемпионов и Казачьей, а также на проезде Триумфальном. Будет ограничен въезд с улиц Журналистов, Староохотничьей и Перелетной на Триумфальную.

Ограничение не будет распространяться на транспортные средства,имеющие разрешение на въезд, а также маршрутные автобусы и такси на прилегающих к автодрому территориях, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в период проведения «Формулы-1» в Сочи увеличат количество муниципального транспорта.

Российский этап гонки Гран-при «Формулы-1» в Сочи пройдет с 27 по 30 апреля. Продажа билетов Гран-при стартовала 19 января. Одну из трибун «Сочи-Автодрома» назвали в честь первого российского пилота в истории «Формулы-1» Виталия Петрова.

В 2016 году гонка Гран-при России «Формулы-1» прошла в Сочи 1 мая. Соревнования посетили более 150 тыс. человек.

Фотоотчет о Гран-при России «Формулы-1» в Сочи смотрите здесь.

Источник