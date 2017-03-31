В Сочи во время «Формулы-1» откроют более 100 павильонов питания

В Сочи с 27 по 30 апреля во время Гран-при России «Формулы-1» будут работать более 100 павильонов питания.

Кафе и павильоны откроют рядом с трибунами, в зоне F1 Village, а также в ледовом дворце «Большой» и конькобежном центре «Адлер Арена». Организаторы гонок планируют сделать доступную инфраструктуру питания, чтобы болельщики могли провести время максимально комфортно.

Гостям предложат кафе русской и европейской кухни, буфеты, мобильные павильоны с прохладительными напитками, мороженым и легкими закусками, а также вендинговые автоматы. В шести кафе и пиццерии в меню предусмотрены горячие закуски. Для детей сделают специальное меню, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в период проведения «Формулы-1» в Сочи увеличат количество муниципального транспорта.

Российский этап гонки Гран-при «Формулы-1» в Сочи пройдет с 27 по 30 апреля. Продажа билетов Гран-при стартовала 19 января. Одну из трибун «Сочи-Автодрома» назвали в честь первого российского пилота в истории «Формулы-1» Виталия Петрова.

В 2016 году гонка Гран-при России «Формулы-1» прошла в Сочи 1 мая. Соревнования посетили более 150 тыс. человек.

Фотоотчет о Гран-при России «Формулы-1» в Сочи смотрите здесь.

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