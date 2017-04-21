В Сочи во время «Формулы-1» проезд в «Ласточках» станет бесплатным

В Сочи с 27 по 30 апреля в дни проведения этапа Гран-при «Формулы-1» в Сочи проезд в пригородных поездах «Ласточка» будет бесплатным.

На участках Сочи — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — аэропорт, Сочи — аэропорт турникетные линии будут работать в открытом режиме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи во время проведения «Формулы-1» увеличат интенсивность движения пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Сочи — Имеретинский курорт — Сочи, Сочи — аэропорт — Сочи, аэропорт — Имеретинский курорт — аэропорт.

Российский этап гонки Гран-при «Формулы-1» в Сочи пройдет с 27 по 30 апреля.

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