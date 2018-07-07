В Сочи во время матча России и Хорватии усилят меры безопасности

Матч начнется на сочинском стадионе «Фишт» 7 июля в 21:00.

«Мы усиливаем меры безопасности в день проведения матча России и Хорватии. Мы понимаем, что может быть и эйфория, и радость, и разочарование, разное восприятие как проигрыша, так и выигрыша. Мы, конечно же, делаем все, чтобы предусмотреть возможную реакцию фанатов и вовремя отреагировать на нее», — сказал глава курорта Анатолий Пахомов.

Мэр напомнил, что для создания максимально комфортных условий для зрителей, жителям рекомендовано не пользоваться личными автомобилями.

«Мы просим наших горожан, чтобы они воздержались от поездки на своих машинах в день матча. Есть достаточное количество общественного транспорта — электропоезда и около 250 автобусов. И если мы хотим, чтобы наши гости комфортно себя чувствовали в городе, возвращались к нам в качестве туристов снова и становились нашими инвесторами, то давайте сегодня создадим все условия, для тех, кто приехал в Сочи на футбол», — цитирует главу города ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу вечером 5 июля прилетела в Сочи. На четвертьфинал ЧМ-2018 Россия — Хорватия в Сочи продали все билеты.

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