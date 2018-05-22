В Сочи во время открытия курортного сезона пройдут мастер-классы «Студии Ералаш»

В Черешневом саду организуют мастер-классы, проведут розыгрыш призов — в том числе сертификат на участие в съемках «Ералаша».

Кроме того, на площади будут работать мастера по аквагриму, детей ждет встреча со сказочными героями, фокусник, мастер-класс по рисованию на воде «Эбру», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Молодежное движение «Жар-птица» и артель кулачных боев «Буза» проведут народные гуляния с русскими традиционными танцами, молодецкими забавами, хороводами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», курортный сезон в Сочи откроется 26 мая. Старт праздничным мероприятиям даст легкоатлетическая акция, которая пройдет на набережной реки Сочи.

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