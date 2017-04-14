В Сочи во время пожара из частного дома эвакуировали пятерых человек

В Сочи 13 апреля произошел пожар в частном доме.

«Сообщение о возгорании частного дома на двух хозяев на улице Рижской поступило пожарным в 20:31. На место выехали пять единиц техники и 14 человек личного состава. В 21:40 огонь локализовали на площади 150 кв. м. В 22:31 пожар полностью потушили. Из дома эвакуировали пятерых человек», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины возникновения возгорания устанавливаются.

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