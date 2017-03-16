В Сочи во время пожара погибли два человека

В Сочи 16 марта по время пожара на улице Декабристов обнаружили тела двух человек.

«По предварительным данным, возгорание произошло в помещении магазина игрушек, после чего пламя перешло на деревянную мансарду соседнего трехэтажного здания. После локализации пожара были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются. Организована доследственная проверка. Кроме того, в больницу для оказания помощи доставлен малолетний ребенок», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на улице Декабристов поступило в 14:46. Огонь распространился на площадь в 230 кв. м. Возгорание ликвидировали в 16:55.

Источник