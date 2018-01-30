В Сочи во время пожара в бараке эвакуировали десять человек

Возгорание, которое произошло в доме в переулке Заводском 30 января, ликвидировали в 19:45.

«Заявка о возгорании в доме барачного типа поступила на пульт дежурного МЧС в 18:35. Первое пожарное подразделение прибыло на место в 18:42, жильцов эвакуировали. В 19:05 пожар локализовали, в 19:33 — ликвидировали, в 19:45 — полностью потушили», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь пожара составила 200 кв. м. В его тушении задействовали 50 человек и 13 единиц техники.

Эвакуированных жильцов временно поселят в пансионат.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», появилось видео пожара в бараке.

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