В Сочи во время шторма за день утонули три человека

Во время непогоды в Сочи 29 июля в море утонули три человека. На курорте действует штормовое предупреждение.

«Первое сообщение об обнаружении тела в море в Лоо поступило около 6:20 от полиции. Спасатели вышли в море на катере и достали погибшего на берег. Около 11:20 в море у поселка Вардане обнаружили тело женщины», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника по информационной работе ЮРПСО МЧС РФ Римма Перминова.

Сообщение о третьем погибшем в Адлерском районе у пляжа «Чайка» поступило около 17:00.

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