В Сочи во время Всемирных военных игр проведут концерты и розыгрыши

В Сочи с 22 по 27 февраля во время Всемирных военных игр организуют культурную программу.

Каждый день на площади у ратуши на курорте «Роза Хутор» будут проходить концерты, розыгрыши, выступления известных диджеев, автограф-сессии с артистами, флешмобы с участием зрителей и анимационные программы для детей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Планируется, что 25 февраля после церемонии награждения выступит группа «Блестящие». На 26 февраля запланировано выступление музыкального коллектива «Бурито». Оба концерта начнутся в 20:30. В эти дни гостям покажут фейерверк.

Для зрителей доступ на соревнования в прибрежном кластере будет свободный. В горной части курорта посмотреть соревнования и культурную программу можно при покупке ски-пасса.

Как писал интернте-портал «Кубань 24», III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи в 2017 году с 22 по 28 февраля. В соревнованиях примут участие ски-альпинисты из восьми стран.

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