В Сочи во второй день Военных игр разыграют восемь комплектов медалей

Восемь комплектов медалей будет разыграно 25 февраля, во второй день III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Соревнования пройдут в пяти видах спорта. В них примут участие спортсмены из 26 стран.

Биатлонисты разыграют один комплект медалей — в смешанной эстафете. В Ледовом дворце «Айсберг» будут разыграны два комплекта наград в шорт-треке. Кроме того, в горнолыжном спорте будет разыгран один комплект медалей — в мужском слаломе.

Вечером стартуют финальные дуэли по скалолазанию среди мужчин и женщин. В спортивном ориентировании на лыжах будет разыграно два комплекта медалей — в мужской и женской гонках на средних дистанциях, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», россияне выиграли 11 медалей в первый день Военных игр в Сочи

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