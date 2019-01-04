Авария произошла на трассе Джубга — Сочи 4 января в 9:00.
По предварительным данным, в районе Дагомыса водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, врезался в Subaru Forester, затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ.
В результате ДТП водитель Daewoo погиб на месте.
Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все причины и обстоятельства аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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