Авария произошла на трассе Джубга — Сочи 4 января в 9:00.

По предварительным данным, в районе Дагомыса водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, врезался в Subaru Forester, затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП водитель Daewoo погиб на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все причины и обстоятельства аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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