В Сочи водитель иномарки наехал на трехлетнего пешехода

05 сентября в 15:41

Авария произошла 5 сентября в 9:45 в Центральном районе на Курортном проспекте.

По предварительным данным, 32-летний водитель за рулем Peugeot не уступил дорогу пешеходам и врезался в трехлетнего ребенка, который переходил проезжую часть вместе с матерью.

В результате столкновения ребенок получил травму ноги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник