Смертельная авария произошла 31 декабря в 6:00 в Адлерском районе на улице Станиславского на мосту через реку Мзымта.
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda в темноте не заметил 67-летнего мужчину, который шел по мосту в попутном направлении и толкал перед собой тележку с мандаринами. Автомобилист сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция объявила план «Перехват».
В 8:30 стражи порядка задержали уехавшего с места ДТП водителя. Сейчас полиция проводит следственные действия. Выясняются все обстоятельства аварии.
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