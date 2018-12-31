Смертельная авария произошла 31 декабря в 6:00 в Адлерском районе на улице Станиславского на мосту через реку Мзымта.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda в темноте не заметил 67-летнего мужчину, который шел по мосту в попутном направлении и толкал перед собой тележку с мандаринами. Автомобилист сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция объявила план «Перехват».

В 8:30 стражи порядка задержали уехавшего с места ДТП водителя. Сейчас полиция проводит следственные действия. Выясняются все обстоятельства аварии.

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