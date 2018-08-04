В Сочи водитель легковушки сбил 10-летнюю девочку

ДТП произошло вечером 3 августа в Адлерском районе.

По предварительным данным, 51-летний водитель Volkswagen Polo выехал на обочину и сбил девочку, которая возвращаясь домой шла по краю проезжей части. После столкновения машина продолжила движение и съехала в ливневый сток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Девочку госпитализировали с места ДТП. По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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