В Сочи водитель на легковушке врезался в иномарку, пострадал ребенок

ДТП произошло 11 июня в 12:20 на Сочинском шоссе.

По предварительным данным, 55-летний водитель из Краснодара на ВАЗ-2114 при выезде на главную дорогу не уступил дорогу и врезался в KIA под управлением 57-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал десятилетний пассажир иномарки, который находился на заднем сидении. Ребенка госпитализировали. Водители не пострадали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

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