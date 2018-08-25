В Сочи водитель разбил машину «каршеринга» и сбежал

Авария произошла вечером 24 августа на улице Яна Фабрициуса в Центральном районе города.

Видеозапись с места ДТП опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, водитель Mercedes, принадлежащего компании по аренде автомобилей, не справился с управлением и перевернулся на крышу несколько раз, задев припаркованный Hyundai.

По предварительным данным, пострадавших нет. Водитель сбежал с места аварии, его разыскивали сотрудники полиции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 24 Авг 2018 в 10:19 PDT

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