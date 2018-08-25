В Сочи водитель разбил машину «каршеринга» и сбежал

Авария произошла вечером 24 августа на улице Яна Фабрициуса в Центральном районе города.
Видеозапись с места ДТП опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, водитель Mercedes, принадлежащего компании по аренде автомобилей, не справился с управлением и перевернулся на крышу несколько раз, задев припаркованный Hyundai.
По предварительным данным, пострадавших нет. Водитель сбежал с места аварии, его разыскивали сотрудники полиции.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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