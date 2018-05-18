В Сочи водитель сбил мужчину после конфликта на дороге

18 мая в 11:34

Это произошло в мае на пересечении улиц Пластунской и Труда.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчины выясняют отношения, при этом толкают друг друга. В какой-то момент один из них сел за руль Volvo, а второй — облокотился на дверь со стороны переднего пассажирского сидения.

В этот момент водитель нажал на газ, машина задела бампером мужчину и наехала ему на ногу. Пострадавший упал на землю, а автомобиль уехал.

По предварительным данным, пострадавший жив, его доставили в больницу с переломами, сообщает телеканал «360».

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