В Сочи водитель три раза ударил ножом сотрудника ДПС

В Сочи 9 апреля с тремя ножевыми ранениями госпитализировали сотрудника полиции.

В дежурную часть поступило сообщение, что в поселке Кудепста на автомобиле Toyota передвигается водитель, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники ДПС, следуя ориентировке, остановили этот автомобиль для проверки документов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В ходе проверки документов водитель нанес три ножевых ранения полицейскому», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напарник раненого полицейского после предупредительного выстрела в воздух выстрелил в сторону нападавшего. В результате злоумышленник получил ранение шеи.

«Сотрудник полиции с колото-резаными ранениями, в том числе в области плеча, доставлен в больницу, подозреваемый в совершении преступления также госпитализирован», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции. На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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