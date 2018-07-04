В Сочи водитель уснул за рулем и сбил четырех пешеходов, один из них погиб

Авария произошла в Дагомысе 4 июля. На месте работают сотрудники полиции.

Около 14:00 в дежурную часть УВД поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Армавирской автодороги Джубга — Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, местный житель 1995 года рождения, ехал со стороны Центрального Сочи и уснул за рулем. Через полосу встречного движения он выехал на тротуар и врезался в группу пешеходов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП на месте погиб 63-летний местный житель, еще трое пешеходов с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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