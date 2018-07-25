В Сочи водитель уснул за рулем и устроил ДТП

Авария произошла утром 25 июля на улице Горького, напротив железнодорожного вокзала.

Видео выложили в соцсеть очевидцы.

По их словам, водитель автомобиля Hyundai уснул за рулем. Иномарка выехала на встречную полосу, снесла дорожное ограждение и врезалась в припаркованное на обочине такси.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.

Сегодня утром в Центральном районе города Сочи, напротив жд вокзала произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai. ⠀ По предварительным данным водитель легкового автомобиля марки Hyundai уснул за рулём, он снес заборное ограждение и врезался в припаркованный на обочине авто! О пострадавших не известно. Обстоятельства уточняются. 🎥: фото и видео от подписчиков. ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 24 Июл 2018 в 11:22 PDT

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