В Сочи водитель возил друга в багажнике

10 мая в 15:20

Об этом 9 мая в полицию сообщили очевидцы.

Сотрудники ДПС установили личность водителя Lada, нарушившего ПДД. Им оказался 22-летний местный житель. Парня задержали и доставили в отдел полиции. По словам водителя, его друг в качестве шутки сам решил проехать в багажнике, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

Составили административный протокол по ст. 22.8 КоАП. Нарушителя оштрафовали на 500 рублей.

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