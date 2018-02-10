В Сочи военнослужащие Росгвардии помогли пожарным

Военнослужащие находились на патрулировании в Олимпийском парке и получили сообщение о том, что поблизости произошло возгорание в одном из частных домов.

Доложив дежурному о происшествии, старший лейтенант Константин Сисюк, младший сержант Рамиль Нуретдинов и рядовой Николай Резник поспешили к горящему дому, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

На месте происшествия они увидели множество случайных наблюдателей, которые создавали помехи для проезда экстренных служб. Рядовой Резник остался на перекрестке и блокировал проезд гражданских автомобилей к месту происшествия. А старший лейтенант Сисюк и младший сержант Нуретдинов оказали содействие сотрудникам МЧС в тушении пожара и эвакуации жильцов из соседних домов.

Убедившись в безопасности граждан, военнослужащие вернулись на маршрут патрулирования.

Вернуться на ленту

Источник