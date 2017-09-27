В Сочи военнослужащие спасли раненую женщину от ревнивого мужа

Пострадавшую доставили в больницу, 50-летнего жителя Сочи задержали и передали сотрудникам полиции.

Ефрейтор Сергей Кравченко, рядовые Родион Айметов и Рамиль Шарипов в составе войскового патруля несли службу по охране общественного порядка на улице Роз в Центральном районе Сочи. Проходя мимо многоэтажного дома, они услышали женские крики и просьбы о помощи. Ефрейтор Кравченко сообщил об этом по рации дежурному и, быстро определив источник звука, вместе с сослуживцами поспешил к месту происшествия.

У подъезда военнослужащие увидели лежащий на земле нож со следами крови. Входная дверь в квартиру оказалась заперта, а на стук и требование ее открыть послышалась нецензурная брань находящегося внутри мужчины. Лишь после настойчивых требований он впустил патрульных. Руки гражданина были в крови, а на кухне военнослужащие обнаружили 30-летнюю местную жительницу с многочисленными ножевыми ранениями, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Военнослужащие изолировали мужчину в комнате, вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Пострадавшей солдаты оказали доврачебную помощь. Ее супруга задержали и передали сотрудникам полиции. В его отношении возбудили уголовное дело.

Как выяснилось позже, причиной конфликта между супругами стала ревность.

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