В Сочи военнослужащим и сотрудникам Росгвардии вручили ключи от квартир

Квартиры в новом 10-этажном доме на улице Петрозаводской в Адлерском районе получили 143 семьи.

Новоселов поздравил директор Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ, генерал армии Виктор Золотов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

«Несмотря на сохраняющуюся остроту и актуальность жилищной проблемы в войсках, ведомством предпринимается максимум усилий для исправления сложившейся ситуации. Более 2,5 млрд рублей удалось дополнительно изыскать на погашение задолженности по накопительно-ипотечной системе и обеспечение выплат жилищных субсидий военнослужащим. Это стало возможным при поддержке Правительства России», — отметил Виктор Золотов.

Более 10 тыс. квартир получили росгвардейцы в 2017 году благодаря тесному взаимодействию с органами власти всех уровней и за счет долевого строительства, а также в рамках накопительно-ипотечной системы. До конца 2018 года ведомственный жилой фонд увеличится еще на 2 тыс. квартир в Московской, Ростовской, Тюменской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.

«За счет согласованных действий с МВД России решается вопрос осуществления единовременных социальных выплат для приобретения жилых помещений сотрудниками войск национальной гвардии. Для создания максимальной прозрачности распределения квартир или денежных средств на приобретение жилья проводится систематизация ведомственных жилищных учетов», — рассказал глава ведомства.

Для этого планируется сформировать единый автоматизированный реестр военнослужащих и сотрудников, нуждающихся в жилье.

Новоселов также поздравили командующий Южным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Олег Козлов, начальник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю генерал-майор Евгений Меркушин, представители краевой и городской администраций.

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