В Сочи военные отразили нападение «банды террористов» на воинскую часть

Военные полицейские и военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа провели совместную тренировку.

«По замыслу тренировки, группа вооруженных людей попыталась проникнуть на территорию соединения через контрольно-пропускной пункт военного городка, чтобы захватить оружие и технику», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

На КПП солдаты отбили атаку «террористов» и подняли по тревоге подразделения усиления. Военные полицейские вместе с группами антитеррора окружили район операции и ликвидировали нарушителей. По легенде, одного из военнослужащих ранило. Участники тренировки отработали также оказание первой медицинской помощи.

В учениях приняли участие около 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано до 20 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр».

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