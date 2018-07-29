В Сочи Volkswagen сбил ребенка

ДТП произошло 28 июля в Лазаревском районе. Пострадал шестилетний пешеход.

Авария случилась в 10:40 на улице Павлова, вблизи дома №75. По предварительным данным, 27-летний мужчина на автомобиле Volkswagen допустил столкновение с пешеходом, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, слева направо, по ходу движения транспорта. С места ДТП пешеход был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В произошедшем винят водителя транспортного средства.

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