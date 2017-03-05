В Сочи воспитанники школ искусств и детдомов побывали на чаепитии с Киркоровым

Воспитанники школ искусств и детских домов Кубани 4 марта в Сочи посетили концерт с участием Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Сергея Лазарева и других артистов.

Ребята стали зрителями концерта «Он и Она» в сочинском Дворце спорта «Большой». При содействии губернатора Краснодарского края выступление бесплатно посмотрели 160 детей, среди которых 110 учащихся Курганинской детской музыкальной школы, Славянской школы искусств им. Г.Ф. Пономаренко, Армавирской специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей, а также 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Они побывали на экскурсии в Олимпийском парке и приняли участие в чаепитии со звездами. Артисты рассказали о своей творческой жизни, поделились секретами успеха и передали будущим музыкантам подарки от благотворительного фонда «Федерация». Это два фортепиано для Армавирской музыкальной школы, барабанная установка для солистки детского джазового коллектива «Джем» из Курганинска, микрофон для юной певицы с ограниченными возможностями здоровья из Сочи.

Поездка стала возможной в рамках реализации инициативы президента РФ по поддержке одаренных детей и их «сопровождению от школы до высшего учебного заведения», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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