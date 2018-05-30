В Сочи восстановили перекрытое из-за ДТП с большегрузом движение

Из-за аварии проезжая часть была перекрыта более двух часов.
«В 20:00 движение на этом участке дороги было полностью восстановлено. Авария с участием большегруза, который после заноса перекрыл проезжую часть, произошла между 17:00 и 18:00», — сообщили в ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Сейчас сотрудники ДПС на месте происшествия осуществляют ручную регулировку, чтобы ускорить прохождение машин, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло 30 мая около поселка Лоо в Лазаревском районе курорта. В аварии никто не пострадал.
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