В Сочи восстановили поврежденные стихией «33 водопада»

Из русла ручья Джегош извлекли несколько крупных деревьев.
Расчистили подъездные пути и пешеходные тропы, отремонтировали деревянные конструкции. Сейчас объект работает, однако маршрут временно сократили.
К началу курортного сезона пешеходную тропу полностью отреставрируют и запустят в штатном режиме, сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», непогода повредила «33 водопада» в конце ноября.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту