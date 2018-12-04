В Сочи восстановили поврежденные стихией «33 водопада»

Из русла ручья Джегош извлекли несколько крупных деревьев.

Расчистили подъездные пути и пешеходные тропы, отремонтировали деревянные конструкции. Сейчас объект работает, однако маршрут временно сократили.

К началу курортного сезона пешеходную тропу полностью отреставрируют и запустят в штатном режиме, сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», непогода повредила «33 водопада» в конце ноября.

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