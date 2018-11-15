В Сочи восстановят проезд транспорта на месте обрушения моста

Полноценный проезд транспорта в сочинском селе Нижняя Шиловка, где 14 ноября частично обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр, будет организован по временной схеме с 19 ноября.

Об этом сообщил руководитель сочинского дорожного филиала ГКУ КК «Краснодаравтодор» Денис Пронкин.

Сейчас движение общественного транспорта через мост перекрыто, для легковых автомобилей организовано реверсивное движение.

«Сейчас ведутся работы по устройству временного проезда рядом, выше по руслу, буквально в метре от моста существующего. Трубы уже уложены, сейчас приступаем к отсыпке материала, в работах задействованы 11 человек и 26 единиц техники. К 19 ноября по временной схеме полноценный проезд по нему будет осуществляться. Сейчас по одной машине в режиме реверса пропускаем и мониторим оставшуюся часть моста на предмет ухудшения, пока все нормально», — заявил Денис Пронкин.

Он добавил, что обрушившийся мост будет разобран и восстановлен.

«Сейчас временный проезд сдаем, разбираем существующую конструкцию и начинаем восстанавливать ее по постоянной схеме. Проектировщики были, решение дали, в рамках ЧС мы восстановим конструкцию, то есть в тех же геометрических параметрах заливаем береговые опоры. Единственное, может сваи добавим», — цитирует Дениса Пронкина РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 ноября в связи с повышением уровня воды в русле реки Чахцуцыр на 4-м километре автодороги Адлер — Нижняя Шиловка произошло подтопление и обвал части моста. Для обеспечения безопасности граждан сотрудники ГИБДД перекрыли движение по мосту на трассе местного значения в поселке Нижняя Шиловка. В Сочи обрушившийся мост восстанавливают 35 человек.

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