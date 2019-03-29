В Сочи возбудили уголовное дело после «минирования» Краснодарского водохранилища

Мужчину, сообщившего о ложном минировании, задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю совместно с полицией.

В сочинскую полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины, что на территории Краснодарского водохранилища планируется взрыв. При осмотре территории никаких предметов, которые бы угрожали безопасности граждан, не обнаружили.

С использованием технических средств сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сочинскими полицейскими установили личность предполагаемого преступника и его местонахождение.

Мужчину задержали в Сочи по месту жительства. Им оказался 54-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его поместили под подписку о невыезде и возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.