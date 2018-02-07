В Сочи возле гаражей нашли изрезанное ножом тело мужчины

Подозреваемого в убийстве задержали.

Установлено, что 41-летний мужчина снимал гараж в кооперативе на улице Насыпной и жил в нем. По версии следствия, в ночь на 3 февраля у него в гостях был 56-летний знакомый. Мужчины выпивали алкоголь, поссорились, хозяин взял нож и три раза ударил гостя в грудь, живот и поясницу, после чего лег спать. Пострадавший смог выйти из гаража, однако через время от полученных травм скончался. Его тело нашли в 40 м от места происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На следующее утро хозяин гаража проснулся и сообщил о преступлении в полицию. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Он дает признательные показания. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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