В Сочи впервые отметят Всемирный день китов и дельфинов

Праздник стартует 23 июля в 19:00 в Адлерском районе.

Для жителей и гостей курорта проведут мастер-классы по изготовлению оригами-дельфинов и по игре на лепестковых «космических» барабанах (глюкофонах). Желающие смогут освоить правильную технику задержки дыхания, которая поможет развить навыки ныряльщика и научиться дольше времени проводить под водой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Волонтеры центра спасения дельфинов «Дельфа» покажут участникам фестиваля, как квалифицированно оказывать первую помощь морским млекопитающим. Под руководством добровольцев гости на примере реалистичной модели дельфина научатся правильному взаимодействию с выбросившимися на берег животными.

В 20:30 в кинотеатре под открытым небом начнется показ документального кинорасследования «Рожденные свободными» режиссера Гаянэ Петросян. Фильм посвящен проблеме нелегальной торговли морскими млекопитающими для индустрии развлечений и содержания морских млекопитающих в неволе.

«В Имеретинской бухте вы можете встретиться со всеми видами черноморских дельфинов — афалиной, белобочкой и азовкой. И тем не менее все они находятся на грани исчезновения. Мы хотим, чтобы благодаря нашему празднику люди побольше узнали о своих соседях по планете, поняли их уникальность, осознали, насколько они уязвимы и нуждаются в нашей защите», — отметила директор центра спасения дельфинов Татьяна Белей.

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