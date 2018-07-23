В Сочи впервые показали ледовый проект «Щелкунчик и Мышиный король»

На сцене дворца «Айсберг» прошел ледовый спектакль Ильи Авербуха. Костюмы для шоу создавали лучшие дизайнеры Франции, для сложной и многоуровневой сценографии были использованы десятки тонн оборудования.

Главные роли в самой знаменитой сказке Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» исполняют мастера ледяных арен Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. По словам Ильи Авербуха, в его версии сказки сохранен классический сюжет, но все же он представлен в необычной интерпретации.

«Щелкунчик» Авербуха впервые был показан в Москве, тогда ледовое шоу зрители и критики приняли с восторгом. В Сочи спектакль приехал впервые. На сцену 23 июля вышел юный фигурист — сын Максима Маринина, 11-летний Артемий. Он исполняет роль Франца — брата главной героини.

Ледовое шоу будет идти в Сочи каждый понедельник до 27 августа.

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