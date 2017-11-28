В Сочи впервые пройдет конкурс пряничных домов

Участниками станут семьи, школы, техникумы и городские организации.

Конкурс «Пряничный городок» состоится в рамках ярмарки «Новогодняя шкатулка», которая пройдет с 14 по 17 декабря в выставочном центре «Морпорт» на Несебрской, 1Б. Принять участие в конкурсе пряничных домов смогут все желающие вне зависимости от возраста и профессии. Подать заявку необходимо до 10 декабря, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Победителей выберут с помощью народного голосования, а в последний день состоится подсчет голосов и награждение участников призами и подарками. На ярмарке можно будет посетить мастер-классы, квесты, новогоднее представление и спектакли кукольного театра «Саквояж».

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